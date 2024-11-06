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Четыре автобуса в Самаре поменяют маршрут движения 6 и 7 ноября

Четыре автобуса в Самаре поменяют маршрут движения 6 и 7 ноября

Это связано с проведением Парада Памяти.7 ноября в Самаре пройдет 14-й Парад Памяти. В рамках подготовки к Параду, с 6 ноября 14:00 до 20:00 и 7 ноября с 08:00 до 22:00 будут перекрыты участки улиц Чапаевской, Вилоновской, Шостаковича и других, что может повлиять на привычные маршруты передвижения.

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