Нас, конечно, в предварительных консультациях с американцами больше всего волнуют два вопроса, вытекающих из украинского конфликта.
Политико-дипломатический «роман» Кремля и Белого Дома завершится так же стремительно, как и начался
Комментарии
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людмила михайлик
США и Англия нам не друзья,нужно самим решать вопрос с Украиной
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14 час.
Виктор Шилин
Лишь бы Путин не повёлся на сладкие речи и похлопывания по плечу. Пендосня и турки наши извечные враги.
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13 час.
Ирина Черных
"Штаты опять будут вводить санкции и грозить Кремлю казнями египетскими, а политический роман российских топ-чиновников с американскими коллегами завершится столь же стремительно, как и начался." При этом гадливая англичанка будет продолжать безнаказанно гадить во всех углах. Кто за это ответит?
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12 час.
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