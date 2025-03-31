США и Англия нам не друзья,нужно самим решать вопрос с Украиной

Лишь бы Путин не повёлся на сладкие речи и похлопывания по плечу. Пендосня и турки наши извечные враги.

Ирина Черных

"Штаты опять будут вводить санкции и грозить Кремлю казнями египетскими, а политический роман российских топ-чиновников с американскими коллегами завершится столь же стремительно, как и начался." При этом гадливая англичанка будет продолжать безнаказанно гадить во всех углах. Кто за это ответит?