Врач предупредила о связи постоянной усталости с анемией

При дефиците гемоглобина ткани испытывают кислородное голодание, что и проявляется выраженной утомляемостью даже при обычной нагрузке За постоянной усталостью могут скрываться серьезные заболевания, требующие медицинского вмешательства, предупредила заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович.