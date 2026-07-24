Врач предупредила о связи постоянной усталости с анемией

При дефиците гемоглобина ткани испытывают кислородное голодание, что и проявляется выраженной утомляемостью даже при обычной нагрузке За постоянной усталостью могут скрываться серьезные заболевания, требующие медицинского вмешательства, предупредила заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович.
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