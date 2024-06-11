Погода в Татарстане: теплый июнь с температурой до +33 градусов

Предстоящая неделя в Татарстане начнется с теплых дней. По данным Гидрометцентра региона, сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков, а завтра - переменная облачность также без осадков.
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