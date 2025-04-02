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Россия получила возможность накапливать ресурсы для будущих ударов по Украине

Россия получила возможность накапливать ресурсы для будущих ударов по Украине

Россия на фоне пробуксовки переговоров получает возможность накопить ресурсы для будущих ударов с высокой плотностью в нужный момент – в ответ на обострение или для срыва попыток ВСУ перейти к активным действиям.

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