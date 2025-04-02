Россия получила возможность накапливать ресурсы для будущих ударов по Украине

Россия на фоне пробуксовки переговоров получает возможность накопить ресурсы для будущих ударов с высокой плотностью в нужный момент – в ответ на обострение или для срыва попыток ВСУ перейти к активным действиям.
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