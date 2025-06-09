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Царьград

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Антонина Юшина спаслась от грабёжного нападения в ЮАР с помощью полиции

Антонина Юшина спаслась от грабёжного нападения в ЮАР с помощью полиции

Русская бегунья Антонина Юшина подверглась нападению после схода с ультрамарафона в ЮАР. Два злоумышленника попытались ограбить её возле стадиона, но полицейские вовремя вмешались и сопроводили Юшину до отеля.

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