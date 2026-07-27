Происшествия
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Происшествия

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Очередная плантация дикорастущей конопли уничтожена сотрудниками полиции в Тамбовском муниципальном округе

В рамках проводимого на территории области первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудниками полиции ОМВД России «Тамбовский» было выявлено несколько очагов дикорастущей марихуаны площадью около 0,5 гектара.

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