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Угрозы коллекторов и разглашение долга: порядок жалобы

При взыскании звучат угрозы и сведения о долге передаются посторонним. Обратиться в ФССП, а при угрозах преступного характера — в полицию.

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