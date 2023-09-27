Россия вступила в судьбоносные десятилетия: О важной молитве напомнил Малофеев

Сегодня - Крестовоздвижение, праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. День, связанный с обретением этой величайшей христианской святыни в IV веке Святой равноапостольной Царицей Еленой.
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