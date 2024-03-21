«Единая Россия» налаживает работу первичных отделений партии в новых регионах

Идею поделиться опытом работы, выдвинутую Дмитрием Ламейкиным, который входит в Президиум Центральной контрольной комиссии «Единой России», мониторит работу отделений «Единой России» в разных регионах страны, а также имеет большой опыт во взаимодействии с общественностью в своем округе, поддержали председатель Народного совета ЛНР и секретарь регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко, а также депутат Государственной Думы, активно работающий на территории ЛНР, Виктор Водолацкий.