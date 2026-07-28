В Республике Алтай отменили карантин по пастереллезу

В Республике Алтай с 28 июля отменен карантин по пастереллезу. Новых вспышек в регионе не было с февраля текущего года, действующих очагов и угрозы распространения нет, сообщил в своем канале в MAX глава республики Андрей Турчак.
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