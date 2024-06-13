Выбор на всю жизньВрач – профессия героическая, его призвание – спасать людей. Заведующий реанимационным отделением Уренской ЦРБ анестезиолог-реаниматолог Сергей Васильевич Романов и заведующая первичным сосудистым отделением (ПСО) врач-невролог Маргарита Михайловна Романова, можно сказать, трудятся на передовой.