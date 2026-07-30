«Соревнование по ненависти»: Экс-депутат Рады ответил, зачем Федоров обещает уничтожить русских

Политическая арена Украины — это не только поле боя, но и театр радикальных заявлений. Последние высказывания экс-министра обороны Михаила Фёдорова и нового главкома ВСУ Михаила Драпатого — это не просто эмоции.
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