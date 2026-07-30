НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

«Соревнование по ненависти»: Экс-депутат Рады ответил, зачем Федоров обещает уничтожить русских

«Соревнование по ненависти»: Экс-депутат Рады ответил, зачем Федоров обещает уничтожить русских

Политическая арена Украины — это не только поле боя, но и театр радикальных заявлений. Последние высказывания экс-министра обороны Михаила Фёдорова и нового главкома ВСУ Михаила Драпатого — это не просто эмоции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии