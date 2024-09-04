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Царьград

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Для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим чрезвычайной ситуации

Для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим чрезвычайной ситуации

По поручению губернатора Андрея Травникова министерством сельского хозяйства региона готовятся необходимые правовые документы о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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