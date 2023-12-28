Мошенник пожаловался своей жертве на тяжёлые условия труда

Про мошенников, аферистов и прочих недобросовестных личностей можно говорить часами. Увы, их так много появилось, что практически каждый день названивают псевдосотрудники Сбербанка, псевдополицейские и прокуроры с уголовными делами, псевдоброкеры с идеальными схемами для заработков.