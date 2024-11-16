Сегодня близкие и родные провожают в последний путь Николая Русcева - преподавателя Тараклийского госуниверситета

Сегодня близкие и родные провожают в последний путь Николая Русcева — доктора-хабилитата исторических наук и преподавателя Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака, которого не стало 14 ноября.
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