Расчет «Мста-С» пресек ротацию ВСУ в Курской области

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска ВДВ уничтожили группу украинских боевиков при проведении ротации в приграничном районе Курской области.
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