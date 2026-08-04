У россиян в июле резко вырос объем наличных

С начала года показатель увеличился более чем на 2 трлн рублей В июле 2026 года объем наличных денег на руках у россиян заметно увеличился: прирост составил почти полтора раза, достигнув 643 млрд рублей, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии