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У россиян в июле резко вырос объем наличных

У россиян в июле резко вырос объем наличных

С начала года показатель увеличился более чем на 2 трлн рублей В июле 2026 года объем наличных денег на руках у россиян заметно увеличился: прирост составил почти полтора раза, достигнув 643 млрд рублей, пишет РИА Новости.

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