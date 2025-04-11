Названа группа людей, которые чаще остальных страдают от болезни Паркинсона

Об этом рассказала невролог Полина Лепилова Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, при котором развиваются как двигательные нарушения, например, ритмичные непроизвольные движения рук и ног, так и нарушение мышления, памяти, речи, рассказала RT врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
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