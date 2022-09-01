Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Коммунальщики ЦВО в преддверии нового отопительного сезона проводят формирование запасов топлива на котельных в Свердловской области

Коммунальщики ЦВО в преддверии нового отопительного сезона проводят формирование запасов топлива на котельных в Свердловской области

Благодаря своевременной и слаженной работе по подготовке к зиме, все объекты Министерства обороны, расположенные в уральском регионе, будут обеспечены коммунальными ресурсами в полном объеме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх