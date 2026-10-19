Пользователи «Реддита» выбрали лучших представителей «здоровой» мужской силы. фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002)Что на самом деле означает быть сильным мужчиной в современном мире? Вести себя агрессивно и подавлять эмоции? Или поддерживать и заботиться о тех, кто рядом? Вдохновением для нашей статьи о лучших примерах позитивной маскулинности стал масштабный тред на Reddit, где тысячи пользователей поделились своими любимыми эталонами мужского поведения — от реальных людей до вымышленных персонажей.