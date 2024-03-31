В России изменился срок действия некоторых водительских удостоверений

Владельцам иностранных водительских прав дали один год на их замену Владельцам водительских удостоверений, выданных за границей, придется поменять их на российские права в течение одного года после переезда в страну.
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