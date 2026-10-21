Сотрудники аэропорта "Калуга" познакомили школьников с авиационными профессиями. В калужской школе № 45 сотрудники аэропорта "Калуга" провели открытый урок и рассказали ученикам о работе авиационных служб.
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