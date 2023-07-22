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Аксенов: Украина попыталась атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма

Аксенов: Украина попыталась атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма

Украина попыталась ударить беспилотными летательными аппаратами по инфраструктурным объектам, которые расположены на территории Красногвардейского района Крыма.

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