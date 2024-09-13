ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Вчера древний русский город Киев встречал высоких гостей, на форшмак к просроченному пану гетману прибыли Госсекретарь США Антоша Блинкен, глава МИД Великобритании Лэмми, президент Литвы непоседа Науседа, премьер-министр Латвии Силиня, спикер Сената Чехии Выстрчил и .
Ракетные кривляния «хромых уток»
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Целая когорта профессиональных диванных генштабистов.". САМ ТО ВЫ, АВТОР, ЧЬИХ ДИВАНОВ БУДЕТЕ?! НЕ СТАТЬЯ, А ИСТЕРИКА, БЕЗ ВСЯКОЙ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ "СЕМЬИ"!!
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5 час.
Ингерман Ланская
ну, прям хенералисмус стален - танк от пулемёта не отличат, но главно командует!!!
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5 час.
Александр Батт
Просто Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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19 мин.
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