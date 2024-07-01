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Царьград

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"Будет по-нашему": Муфтий сорвал аплодисменты, решив сделать то, на что депутаты Госдумы до сих пор не решились

"Будет по-нашему": Муфтий сорвал аплодисменты, решив сделать то, на что депутаты Госдумы до сих пор не решились

Во время встречи общественников с главой Дагестана Сергеем Меликовым духовный лидер мусульман республики Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшее время муфтият Дагестана издаст фетву (вынесет решение) о запрете никаба.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Настоящий мужчина...в отличии от депутатов, якобы мужского пола,...не побоялся....Мда..Бастрыгин был прав в определении думы..
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Прекрасное смелое решение уважаемого человека!
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
А, что могут наши депутаты? Принимать законы в свою пользу и всё! Что хорошего для простого народа?
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7 час.

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