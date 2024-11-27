Поклонская больше «не относит себя к христианам» – епископ Иосиф даже сказал о «сатанизме»

Владимир Алтайцев

А вот тут дело в геополитике. Все пантеистские государства либо исчезли с лица планеты, либо же нищие, несмотря на благоприятные климатические условия. Пример тому Рим, Эллада, Индия. Выживают лишь монотеистические страны, ибо в них нет раздоров на конфессиональной почве, когда число богов зашкаливает все мыслимые пределы. Вы должны заметить, что мировых религий всего три - ислам, христианство и буддизм. И потому легче в стране находить компромисс между сторонниками трёх религий, чем с почитателями многобожья.