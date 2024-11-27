В последнее время Наталья Поклонская настолько изменилась, что об этом высказались даже православные священнослужители, причём используя такие слова, как «сатанизм» и «ведьма».
Поклонская больше «не относит себя к христианам» – епископ Иосиф даже сказал о «сатанизме»
Комментарии
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Fialka
совсем крыша поехала
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2 час.
Владимир Алтайцев
А вот тут дело в геополитике. Все пантеистские государства либо исчезли с лица планеты, либо же нищие, несмотря на благоприятные климатические условия. Пример тому Рим, Эллада, Индия. Выживают лишь монотеистические страны, ибо в них нет раздоров на конфессиональной почве, когда число богов зашкаливает все мыслимые пределы. Вы должны заметить, что мировых религий всего три - ислам, христианство и буддизм. И потому легче в стране находить компромисс между сторонниками трёх религий, чем с почитателями многобожья.
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2 час.
epobedimski
жозефрения
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55 мин.
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