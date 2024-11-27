Политика как он...
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Политика как она есть

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Поклонская больше «не относит себя к христианам» – епископ Иосиф даже сказал о «сатанизме»

Поклонская больше «не относит себя к христианам» – епископ Иосиф даже сказал о «сатанизме»

  В последнее время Наталья Поклонская настолько изменилась, что об этом высказались даже православные священнослужители, причём используя такие слова, как «сатанизм» и «ведьма».

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Комментарии
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Fialka
совсем крыша поехала
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2 час.
Владимир Алтайцев
А вот тут  дело в геополитике. Все  пантеистские  государства  либо  исчезли  с лица планеты, либо же нищие, несмотря  на  благоприятные  климатические  условия. Пример тому  Рим, Эллада, Индия. Выживают  лишь монотеистические  страны, ибо  в них  нет раздоров  на конфессиональной  почве, когда число богов  зашкаливает все мыслимые пределы. Вы  должны  заметить, что мировых религий  всего три - ислам, христианство  и буддизм. И потому  легче в стране находить компромисс между  сторонниками  трёх  религий, чем  с  почитателями  многобожья.
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2 час.
epobedimski
жозефрения
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