В ФСБ раскрыли архивы о поимке шпионов в Крыму в преддверии Ялтинской конференции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила архивы о подготовке к Ялтинской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании договорились о деталях окончательного разгрома Германии и Японии.
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