Ковальчук ответил на письмо фанатов, которые заявили, что в его приходе в «Спартак» нет пользы

Илья Ковальчук быстро отреагировал на письмо болельщиков «Спартака». Форвард «Спартака», ветеран российского хоккея Илья Ковальчук прокомментировал открытое письмо болельщиков команды, а котором те заявили, что в приходе 40-летего игрока в коллектив нет пользы.