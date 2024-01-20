8 дорогостоящих модернизаций, которые не окупятся при продаже дома

Если ваша цель — повысить цену продажи вашего дома, то эти проекты по благоустройству дома не принесут результатаЕсли только ваш дом не совсем новый и не был построен по специальному заказу, вы, вероятно, можете придумать несколько вариантов модернизации дома, которыми вы хотели бы заняться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)