8 дорогостоящих модернизаций, которые не окупятся при продаже дома

Если ваша цель — повысить цену продажи вашего дома, то эти проекты по благоустройству дома не принесут результатаЕсли только ваш дом не совсем новый и не был построен по специальному заказу, вы, вероятно, можете придумать несколько вариантов модернизации дома, которыми вы хотели бы заняться.