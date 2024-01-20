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8 дорогостоящих модернизаций, которые не окупятся при продаже дома

8 дорогостоящих модернизаций, которые не окупятся при продаже дома

Если ваша цель — повысить цену продажи вашего дома, то эти проекты по благоустройству дома не принесут результатаЕсли только ваш дом не совсем новый и не был построен по специальному заказу, вы, вероятно, можете придумать несколько вариантов модернизации дома, которыми вы хотели бы заняться.

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