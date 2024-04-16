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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Чикунова: «Деньги у меня есть, сплю спокойно. За мировой рекорд получила 1 миллион 250 тысяч минус 13 процентов налога»

В 2023 году Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом. «Призовые за мировой рекорд были и в прошлом году, я получила тогда 1 миллион 250 тысяч за минусом 13 процентов налога.

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