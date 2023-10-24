В Steam вышла новая постапокалиптическая игра с прокачкой, которая уже получил...

В Steam вышла новая постапокалиптическая игра с прокачкой, которая уже получила 91% положительных отзывовКомпания-издатель 101XP и студия-разработчик Midhard Games выпустили в раннем доступе Steam изометрический автошутер с элементами RPG и рогалика под названием FatalZone.