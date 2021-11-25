Палеогенетики обнаружили на Алтае три кости древнейших денисовцев

Палеогенетики обнаружили на Алтае три кости древнейших денисовцев

Samantha Brown et al. / Nature Ecology & Evolution, 2021 Археологи и биологи исследовали неопределяемые костные фрагменты, обнаруженные в Денисовой пещере, и с помощью анализа пептидов обнаружили пять костей гоминид.

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