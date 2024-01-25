Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Тот ещё защитничек!  Принимайте, ребята, на воспитание.Аферист, который ...
  • Александр Лагуткин
    Слушай, утырок, ты сначала мозгов наскреби, чтобы в интернете хоть что-то вякать.   Что ни слово, сразу видно - полны...Банды Белгорода п...
  • Александр Лагуткин
    Хватит уже вспоминать этого уёбка!Ельцин считал нуж...

Чем пожилым людям может быть полезна халва: советы диетолога

Чем пожилым людям может быть полезна халва: советы диетолога

В халве любого сорта содержится большое количество клетчатки, улучшающей работу кишечникаВрач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям регулярно есть халву: популярное кондитерское изделие, оказывается, укрепляет здоровье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх