Чем пожилым людям может быть полезна халва: советы диетолога

В халве любого сорта содержится большое количество клетчатки, улучшающей работу кишечникаВрач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям регулярно есть халву: популярное кондитерское изделие, оказывается, укрепляет здоровье.
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