Захарова сочла революционной критику Гора и Трампа в адрес США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о наличии только двух гендеров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о наличии только двух гендеров.
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