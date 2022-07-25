ИЗВЕСТИЯ iz

6 526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Наверное , доставили вооружение УкраинеВ Таллин прибыли ...
  • Мила tominila
    Получили бы самолет и всю секретную информацию,а летчика и семью бы грохнули,как сделали это со Скрипалями! Надо быть...Пилот раскрыл дет...
  • aforsh
    Хохлянство, очень заразительно. Моментально нашлись в России люди, которые желают все украинское переименовать. А пос...Общественники выс...

Захарова сочла революционной критику Гора и Трампа в адрес США

Захарова сочла революционной критику Гора и Трампа в адрес США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о наличии только двух гендеров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх