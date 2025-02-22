Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 889 подписчиков

Трамп: Республиканцы готовы к радикальным изменениям и победе в Конгрессе 2026

Трамп: Республиканцы готовы к радикальным изменениям и победе в Конгрессе 2026

На конференции CPAC в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что республиканцы получили мандат на радикальные изменения и намерены побеждать на выборах в Конгресс в 2026 году, несмотря на традиционную предвзятость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх