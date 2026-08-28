Один из крупнейших заводов по производству украинской водки сгорел на подконтрольной Киеву территории

Один из крупнейших заводов по производству украинской водки сгорел на подконтрольной Киеву территорииНа подконтрольной Киеву части Запорожской области полностью сгорел один из крупнейших украинских заводов по производству алкоголя.
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