Драка смоленских автомобилистов попала в Сеть

Неизвестный мужчина напал на водителя 38 маршрута на конечной остановке на улице Кловской. Как видно на кадрах, через какое-то время на помощь водителю бросился один из свидетелей драки и остановил дебошира.
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