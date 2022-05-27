В алтайском Минсоцзащиты опровергли выплаты 5200 рублей на подготовку к школе

В Минсоцзащиты региона предупредили, что соцсетях можно наткнуться на фейк о том, что до 30 мая многодетным семьям из Алтайского края нужно подать заявления для получения компенсации 5200 рублей на подготовку детей к школе, передаёт «КП-Барнаул».