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В алтайском Минсоцзащиты опровергли выплаты 5200 рублей на подготовку к школе

В алтайском Минсоцзащиты опровергли выплаты 5200 рублей на подготовку к школе

В Минсоцзащиты региона предупредили, что соцсетях можно наткнуться на фейк о том, что до 30 мая многодетным семьям из Алтайского края нужно подать заявления для получения компенсации 5200 рублей на подготовку детей к школе, передаёт «КП-Барнаул».

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