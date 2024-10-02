Росатом предложил создать в России «Университет будущих технологий»

Создание в России международного научно-образовательного центра под названием «Университет будущих технологий», который будет заниматься разработкой передовых технологий в таких областях, как материаловедение, квантовые вычисления, биомедицина и нейротехнологии предложил Росатом, сообщило 30 сентября интернет-издание Ai-news.
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