Росатом предложил создать в России «Университет будущих технологий»

Создание в России международного научно-образовательного центра под названием «Университет будущих технологий», который будет заниматься разработкой передовых технологий в таких областях, как материаловедение, квантовые вычисления, биомедицина и нейротехнологии предложил Росатом, сообщило 30 сентября интернет-издание Ai-news.