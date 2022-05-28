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Дженни из BLACKPINK встречается с двойником Тэхена?

Дженни из BLACKPINK встречается с двойником Тэхена?

Отношения Дженни (Jennie) и Ви (V) из BTS – главный предмет обсуждений в последние несколько дней. Их предполагаемая совместная фотография разлетелась по Сети со скоростью света.

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