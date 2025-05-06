Режим президента Украины Владимира Зеленского подтвердил свою недоговороспособность, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В России отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Комментарии
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Александр
Т.е.ты сам не знаешь,зачем тебе "Орешник"?И при чём тут мигранты?
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13 час.
Владимир Елкин
По каким данным летят эти бандеровские дроны? По спутниковым координатам. Чьи спутники? Англо-саксов! Вот и надо утопить эти острова в Атлантическом океане вместе с нашими ворами, удравшими из России! И ни одна сволочь, желающая заработать на войне с Россией, не рискнет после этого вякнуть против России! Подохнуть, повторив участь бритов, кому захочется???
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8 час.
Юрий Золотарев
Ну что? Пора??
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8 час.
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