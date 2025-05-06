В России отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву

Владимир Елкин

По каким данным летят эти бандеровские дроны? По спутниковым координатам. Чьи спутники? Англо-саксов! Вот и надо утопить эти острова в Атлантическом океане вместе с нашими ворами, удравшими из России! И ни одна сволочь, желающая заработать на войне с Россией, не рискнет после этого вякнуть против России! Подохнуть, повторив участь бритов, кому захочется???