Ситуация на АЗС в Челябинской области 3 сентября: сгорел грузовик, сбои в поставках

Чего ждать южноуральским автомобилистам в ближайшем будущем, рассказал губернатор Алексей Текслер. Ситуация на топливном рынке Южного Урала остается напряженной, но региональные власти заявляют, что системные меры уже начали давать первые результаты.
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