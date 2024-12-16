Городские бои в Курахово: 110-я бригада уничтожает врага, штурмуя город (ВИДЕО)

Продолжаются городские бои в Курахово, куда Армия России ворвалась накануне. 110-я бригада громит врага, штурмуя город квартал за кварталом.
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