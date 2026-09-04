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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лещенко о Захаряне: «По моей информации, возвращение в «Динамо» сейчас невозможно. Клуб не окончательно, но условно определился с этой позицией. Арсена там нет»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко заявил, что Арсен Захарян в ближайшее время не вернется в московский клуб.

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