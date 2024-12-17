Marcy Venture Partners Jay-Z объединяется с инвестиционным подразделением Pendulum Holdings

Венчурная компания Джей-Зи Marcy Venture Partners объединилась с другой инвестиционной компанией, принадлежащей чернокожим, Pendulum Holdings, инвестиционным подразделением Pendulum Opportunities, и образовала MarcyPen Capital Partners, подтвердил TechCrunch представитель MarcyPen.
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