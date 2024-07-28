История и археология: 200 лет назад дети нашли в парке 17 гробиков с куклами: Кто и зачем их похоронил

Эта история произошла в 1836 году на юго-востоке Шотландии. В королевском парке Холируд, расположенном на окраине Эдинбурга, группой детей были найдены загадочные куклы, которые уже в то время привлекли внимание исследователей, потому что были не совсем обычными.