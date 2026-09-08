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Царьград

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Депутат Скороход сообщила о подготовке Киева к зимнему коллапсу

Депутат Скороход сообщила о подготовке Киева к зимнему коллапсу

В Киеве завешивают дома объявлениями с инструкциями для населения в случае зимнего кризиса. Анна Скороход из Верховной рады сообщила, что власти готовятся к возможным отключениям света, создавая запасы воды и продовольствия.

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