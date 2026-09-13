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Осипов: краевая компания готова заменить «Олерон+», но ждёт решения суда

Осипов: краевая компания готова заменить «Олерон+», но ждёт решения суда

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что краевая организация полностью готова сменить «Олерон+» в качестве регионального оператора по обращению с мусором.

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