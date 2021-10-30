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"Жалко, мстительно и бессмысленно": Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне

"Жалко, мстительно и бессмысленно": Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне

Сенатор Алексей Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне против поставок газа из России в Европу.

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Екатерина
Польша поступает так, потому что знает, что чем больше она поднимет шума, тем большую скидку на газ получит от Газпрома. А потом еще и 2-3 миллиарда долларов отсудит у Газпрома в Европейском суде. И это порочное явление породила бесхребетность и уступчивость нашего президента, активно вмешивающегося в дела Газпрома. Попробовала бы Польша вести себя так с Америкой... Стыдно за такую политику РФ...
Виталий Литвинов
А не стыдно бред нести из помойных портянок соцсетей? Самой думать не приходилось?
Борис Осипов

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